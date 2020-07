Sorpreso agli imbarcaderi con oltre 4 kg di cocaina, arrestato

Un cinquantunenne stava per imbarcarsi per la Sicilia quando i finanzieri hanno notato il suo nervosismo e sono intervenuti con i cani antidroga



Militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria hanno individuato e arrestato un uomo che stava per trasportare in Sicilia oltre 4,3 kg di cocaina.

L’uomo, Felice Melchionna, di 51 anni di Reggio, è stato bloccato presso gli imbarcaderi di Villa San Giovanni dopo che, a bordo di un’auto noleggiata, aveva manifestato agitazione al posto di controllo dei finanzieri.

Sguinzagliati i cani antidroga, i militari hanno rinvenuto la droga, suddivisa in 4 panetti sigillati con del nastro da imballaggio trasparente e recanti impresso un simbolo riproducente un ferro di cavallo, all’interno di un vano per il filtraggio dell’aria condizionata, posizionato sotto il cofano-motore dell’autovettura.

Successivamente, tenuto conto di quanto rinvenuto all’interno del veicolo, i militari hanno esteso le attività di perquisizione all’abitazione del soggetto e al locale in uso alla società di cui lo stesso è risultato essere il rappresentante legale.

Le attività di ricerca condotte hanno consentito di ritrovare una bilancia di precisione, un tablet, 4 telefoni-cellulari e documentazione varia ritenuta attinente alle attività di traffico di droga dell’indagato.

Le fiamme gialle hanno dunque sottoposto a sequestro sia gli oltre 4,3 chilogrammi di cocaina, sia l’autovettura a noleggio guidata dal cinquantunenne e l’altro materiale rinvenuto.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato e tradotto in carcere, così come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

