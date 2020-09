Evade dai domiciliari per andare al bar, arrestato

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

I Carabinieri della Compagnia di Locri, hanno arrestato un sidernese di 55 anni, L. M., perché evaso dagli arresti domiciliari.

Nel corso di un normale servizio di pattuglia finalizzato al controllo del territorio nella città di Siderno, i militari hanno notato, per le vie del centro cittadino, l’uomo seduto in un noto bar della città a bere birra, quando invece doveva stare ai domiciliari.

L’uomo alla vista dei militari, si è dato alla fuga per evitare il controllo ma è stato subito fermato. Accertata la validità della misura cautelare e l’allontanamento dell’uomo senza giustificato motivo dalla propria abitazione e in assenza di autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria, è stato dichiarato in arresto in attesa del giudizio direttissimo.

