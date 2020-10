Scontro tra due auto sulla statale 106 nel Reggino, 5 feriti

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Un incidente stradale si è verificato domenica sulla strada statale 106 Jonica, nel territorio di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Due auto si sono scontrate per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine.

A seguito dell’impatto una vettura si è ribaltata sul manto stradale. Il bilancio è di 5 feriti che, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Forse si tratta di un tamponamento.

Oltre alle le forze dell’ordine per i rilievi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e personale dell’Anas per la gestione della viabilità. La circolazione è stata provvisoriamente interrotta e deviata con segnalazioni sul posto.

