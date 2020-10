PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Ennesimo sbarco di migranti lungo le coste della Locride. Si tratta del nono sbarco negli ultimi 20 giorni. Verso le 13, nel porto di Roccella Ionica, sono giunti 48 migranti, tutti maschi, di varie nazionalità.

I migranti erano a bordo di una barca a vela intercettata all’alba al largo della costa calabrese da motovedette della Guardia di finanza. Dopo l’arrivo nel porto, i migranti sono stati sottoposti al tampone rinofaringeo da parte del personale sanitario specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

Temporaneamente, in attesa di essere trasferiti in strutture più adeguate sul piano sanitario e logistico, i migranti sono stati sistemati in una struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Roccella Ionica e gestita dalla locale sezione della Protezione civile.

