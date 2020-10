Trovati con oltre due chili di droga, arrestati due giovani

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

I Carabinieri della Stazione di Palizzi Marina e Melito Porto Salvo hanno arrestato due giovani di 24 e 29 anni, A.P. e F.Z., trovati in possesso, complessivamente, di oltre due chili tra hashish e marijuana. Lo scambio tra i due è avvenuto a circa duecento metri dalla caserma dei Carabinieri di Melito Porto Salvo, in pieno centro storico.

Ieri pomeriggio due carabinieri di Palizzi Marina erano di passaggio a Melito Porto Salvo per una delle tante riunioni di coordinamento tra Stazioni vicine. Arrivati, però, in pieno centro storico, i militari dell’Arma si sono accorti di un ragazzo che, uscendo da un condominio, furtivamente ha consegnato una grossa borsa ad un altro giovane, che si trovava in sosta su un’auto a bordo strada, senza neppure salutarsi.

Troppo sospetto quel movimento per i Carabinieri che, vista la situazione, hanno deciso di intervenire e di fermare il giovane alla guida della macchina e perquisirla. All’interno della borsa c’erano 650 grammi di marijuana, appositamente confezionati in una busta di plastica.

I militari hanno approfondito la posizione del giovane che aveva ceduto lo stupefacente: nella sua abitazione è stata rinvenuta altra droga, e in particolare oltre un chilo di marijuana e oltre mezzo chilo di hashish.

Sono quindi scattate le manette per i due giovani, che dovranno ora rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In attesa dell’udienza di convalida, i due sono finiti al carcere “Panzera” di Reggio Calabria.

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB