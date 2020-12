Scontro auto-bici a Villa, grave un ragazzino

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Un ragazzo di 14 anni è rimasto seriamente ferito in un grave incidente stradale avvenuto in serata a Villa San Giovanni, nel reggino.

L’impatto, per cause da accertare, si è verificato tra un’auto e una bici, a bordo della quale viaggiava Gabriele, adolescente finito in prognosi riservata per via dei gravi traumi riportati.

Il giovane è ora ricoverato al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi finalizzati ad accertare eventuali responsabilità.

