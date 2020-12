Rapina ad un ufficio postale del reggino, un arresto

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

I carabinieri hanno arrestato, a San Ferdinando, un 48enne, F.S., in esecuzione di una misura cautelare in carcere emessa dal Gip di Palmi, perché ritenuto l’autore di una rapina.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Palmi Davide Lucisano, sono scaturite dopo la rapina compiuta il 7 luglio scorso nell’ufficio postale di San Ferdinando nel corso della quale furono sottratti circa 7.500 euro, non ritrovati.

I carabinieri, subito intervenuti sul posto, dai primi accertamenti sono riusciti ad identificare uno dei soggetti autori della rapina, individuare e sequestrare il veicolo utilizzato dai rapinatori che, nel frattempo, era stato occultato per modificarne l’aspetto e impedirne il riconoscimento. In corso gli accertamenti per l’identificazione del complice che ha partecipato alla rapina.

