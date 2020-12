Serie B, Vicenza Reggina 1-1

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Termina 1-1 la gara al ‘Romeo Menti’ di Vicenza tra i padroni di casa e la Reggina nella 14/esima giornata di serie B. Al gol di Bianchi nel primo tempo pareggia Longo nella ripresa. Di seguito la cronaca con le azioni salienti della gara.

All’11′ del primo tempo bella azione biancorossa con Longo che mette un filtrante per Zonta che crossa sul primo palo per Dalmonte che disturbato calcia di poco a lato

12′ Bellomo prova la conclusione a giro sul secondo palo, pallone a lato

27′ Rivas mette in mezzo un cross basso insidioso, bravo Grandi a deviare con la difesa biancorossa che poi spazza

34′ Occasionissima biancorossa! Retropassaggio errato che viene intercettato da Longo, salta Plizzari in uscita e calcia da posizione angolata, intervento miracoloso di Loiacono in scivolata a salvare il risultato e deviare la sfera quasi in rete

37′ Punizione di Giacomelli che si spegne a fil di palo

43′ La Reggina va in vantaggio: Cross di Di Chiara, arriva l’accorrente Bianchi che trova il colpo di testa vincente.

Al 48 della ripresa cross di Giacomelli che prova a colpire in acrobazia Meggiorini ma viene anticipato all’ultimo istante

59′ Il Vicenza pareggia. Lancio di Grandi in profondità per la corsa di Longo, esce Plizzari ma Longo gli ruba la sfera e deposita in rete! Seconda marcatura per lui in campionato!

66′ Secondo giallo di Longo che entra in ritardo e viene espulso

69′ Padella devia in corner un cross insidioso sul secondo palo

82′ Cross di Meggiorini, rasoterra dentro l’area di Cappelletti che viene deviato in corner. Biancorossi vicinissimi al vantaggio

87′ Grande parata di Grandi! Conclusione potente e angolata di Bianchi, Grandi riesce a deviare oltre la traversa

89′ Ancora un’occasione biancorossa! Dalmonte serve Zonta, parata d’istinto di Plizzari che devia in corner

LR Vicenza (3-4-3): Grandi; Pasini, Padella, Bizzotto (46′ Meggiorini); Zonta, Da Riva (83′ Rigoni), Cinelli Barlocco; Dalmonte (90′ Jallow), Longo, Giacomelli (79′ Cappelletti). A disposizione: Zecchin, Perina, Scoppa, Tronchin, Guerra, Marotta, Fantoni, Cester. Allenatore: Di Carlo.

Reggina (4-3-3): Plizzari; Delprato, Loiacono, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crisetig (87′ Vasic), Folorunsho; Rolando (73′ Situm), Rivas, Bellomo. A disposizione: Farroni, Guarna, Cionek, Gasparetto, Peli, De Rose, Marcucci, Mastour. Allenatore Baroni.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna (Michele Grossi di Frosinone e Francesca Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Giacomo Camplone di Pescara.

Marcatori: 44′ Bianchi (R), 59′ Longo (LRV)

Note – Ammoniti: Barlocco (LRV), Loiacono (R), Longo (LRV), Crisetig (R), Bellomo (R), Cinelli (LRV), Padella (LRV). Espulso: al 66′ Longo (LRV) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 7-9. Recupero: 1’pt; 3’st.

