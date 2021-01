Incidente in A2 tra un auto e un mezzo pesante, un morto

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

E’ di un morto il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo in direzione Villa San Giovanni, all’altezza del comune di Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono stati coinvolti un veicolo ed un mezzo pesante. La vittima, di cui non si conoscono le generalità, aveva 49 anni ed era bordo dell’utilitaria. A causa del sinistro il traffico è stato temporaneamente rallentato. Al momento si transita sulla corsia di sorpasso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco di Palmi e la Polizia stradale per i rilievi del caso. Le squadre Anas stanno gestendo il traffico al fine di ripristinare la normale circolazione in sicurezza e nel più breve tempo possibile.