Serie B, SPAL Reggina 1-4. Doppietta di Rivas

Nuovo colpaccio per la Reggina che a Ferrara contro la SPAL assesta un 1-4 che la proietta sicura al centro classifica della Serie B. In vantaggio Rivas, raddoppio di Montalto, Rivas realizza la doppietta, Esposito accorcia, e nella ripresa Folorunsho cala il poker amaranto.

Parte male la Spal che al 7′ rimane in dieci per l’espulsione di Mora per doppia ammonizione: primo giallo per fallo su Folorunsho, secondo per simulazione.

Al 15′ del primo tempo traversone di Liotti da sinistra in mezzo dove arriva Rivas che tutto solo batte Berisha di piatto.

Pochi minuti dopo nuova vantaggio della Reggina: Liotti crossa a Folorunsho che di testa serve Montalto ed il 0-2.

Al 4’ della ripresa Rivas realizza la doppietta. All’ottavo punizione di Esposito da 20 metri: deviazione dalla barriera che inganna Nicolas e la palla finisce in rete.

Al 22′ azione insistita della Reggina con pallone all’indietro per Folorunsho che di destro segna sigla il 4-1 definitivo per i calabresi. La squadra di mister Baroni è a quota 32 e martedì prossimo ospita l’Empoli al Granillo.

SPAL: Berisha, Tomovic, Esposito, Valoti (6’ st Segre), Paloschi (25’ st Tumminello), Mora, Okoli, Strefezza (25’ st Murgia), Asencio (6’ st Di Francesco), Sala (1’ st Sernicola), Dickmann. A disp.: Thiam, Gomis, Vicari, Spaltro. All.: Marino

Reggina: Nicolas, Cionek, Loiacono, Crisetig, Edera (24’ st Bellomo), Delprato, Crimi (24’ st Bianchi), Montalto (37’ st Denis), Folorunsho (37’ st Okwonkwo), Liotti, Rivas (12’ st Menez). A disp.: Guarna, Plizzari, Stavropoulos, Micovschi, Chierico, Della Mura, Lakocevic. All.: Baroni

Arbitro: Prontera di Bologna

Marcatori: 15’ pt e 4’ st Rivas, 19’ pt Montalto, 8’ st Esposito, 22’ st Folorunsho

Note: ammoniti Montalto, Crimi, Rivas, Sernicola, Criseting; espulso Mora al 7’ pt per doppia ammonizione.

