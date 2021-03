Ritrovato sano e salvo dai Carabinieri uomo scomparso a Laureana di Borrello

E’ stato ritrovato sano e salvo dai carabinieri Ivan Leandro, il 36enne di Laureana di Borrello, scomparso dal pomeriggio del 9 marzo scorso a bordo della sua bicicletta.

Dopo la denuncia dei familiari alla locale stazione carabinieri, nel pomeriggio del giorno successivo, è stata attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse.

Un vasto dispiegamento di forze, disposto dalla Prefettura reggina alla ricerca del disperso, che era stato avvistato dal fratello per l’ultima volta, in via Concordia di Laureana di Borrello.

Da lì, i primi tentativi di localizzazione del giovane si erano mostrati vani, fin quando dopo diversi giorni di ricerche condotte intensamente, battute sul territorio, senza sosta, con il supporto dei Vigili del fuoco e volontari, finalmente, è stato ritrovato venerdì pomeriggio in località Campestre, compresa tra i comuni di Laureana di Borrello e Candidoni.

Spaventato ma a prima vista in buone condizioni di salute, il giovane, dopo i primi attimi di paura, ha permesso ai carabinieri di avvicinarsi e di farsi visitare da personale medico del 118 che ne ha confermato le buone condizioni fisiche nel complesso.

Un lieto fine per Ivan Leandro, ritornato dopo giorni di angoscia ai suoi familiari, che hanno sentitamente ringraziato i Carabinieri ed i volontari per il costante sforzo profuso. Non sono chiari i contorni della scomparsa né come abbia passato giorni e notti.

