Serie B, Reggina Monza 1-0. Decisivo Rivas

Dopo tre mesi finisce l’imbattibilità in trasferta del Monza che perde 1-0 al Granillo contro la Reggina: decisivo il gol di Rivas al 56’.

Al 2’ del primo tempo Balotelli per poco non approfitta di un pasticcio del portiere amaranto Nicolas. La Reggina, molto aggressiva, risponde col colpo di testa di Okwonkwo, che termina a lato al 7’. Match molto intenso, ma con poche occasioni da gol, fino al 37’, quando Balotelli su punizione spaventa Nicolas con un bolide di destro che sibila fuori.

Al 49’ della ripresa da una mischia, Di Chiara va al tiro scaricando un sinistro al volo a lato. La Reggina trova il vantaggio al 56’: cross pennellato di Bellomo e inserimento di Rivas che irrompe in area mettendo dentro l’1-0.

Il Monza reagisce e al 60’ Balotelli ha la palla del pareggio, ma si fa ipnotizzare da Nicolas. Dal possibile 1-1 al quasi 2-0 con Di Gregorio che si supera al 63’ per salvare in corner sulla punizione nell’angolino di Bellomo.

Al 67’ primo cambio per Brocchi che inserisce Diaw per D’Alessandro. Negli amaranto si esalta Rivas che al 68’ si invola verso la porta con la sua velocità, ma Di Gregorio è bravo a neutralizzarlo. Dopo una serie di cambi i biancorossi si tuffano in avanti nel finale, ma i calabresi si difendono bene e portano a casa i tre punti. La Reggina balza a 36 punti in classifica. Martedì prossimo gli amaranto andranno a Brescia.

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Bianchi, Crimi; Bellomo (87′ Loiacono), Folorunsho (74′ Crisetig), Rivas (74′ Edera); Orji (87′ Denis). A disposizione: Plizzari, Dalle Mura, Delprato, Liotti, Micovschi, Situm, Ménez, Montalto. Allenatore: Baroni.

Monza: Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Sampirisi; Frattesi (81′ D’Errico), Scozzarella, Barillà (73′ Armellino); Boateng (81′ Ricci), Balotelli (73′ Mota), D’Alessandro (66′ Diaw). A disposizione: Lamanna, Anastasio, Bettella, Scaglia, Pirola, Colpani, Maric. Allenatore: Brocchi.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Marcatori: 56′ Rivas.

Note – Ammoniti: Bellusci (M), Crimi (R), Lakicevic (R), Boateng (M), Cionek (R), Scozzarella (M), Donati (M), Paletta (M). Calci d’angolo: 7-6. Recupero: 1’pt; 6’st.

