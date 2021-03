Scontro tra auto e moto sulla 106, grave una donna

1 di 2

Un incidente stradale è avvenuto stamattina sulla statale 106, all’altezza del comune di Siderno, nel reggino. Per cause in corso di accertamento a scontrarsi sono stati una motocicletta e un’auto.

A causa del violento impatto la conducente del mezzo a due ruote, una donna originaria di Roccella ha avuto la peggio e per le sue condizioni, definite gravi, si è reso necessario il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale di Reggio Calabria.

Nulla di grave invece per la conducente dell’autovettura. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Siderno, i quali hanno messo in sicurezza l’area e i due mezzi e i carabinieri per i rilievi del caso.

