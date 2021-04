Tentano estorsione a uomo, arrestate 4 persone a Reggio

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia per tentata estorsione aggravata ai danni di un signore di 69 anni. I fatti si sono consumati nei pressi di un laboratorio di analisi cliniche a Reggio Calabria dove era stato richiesto l’intervento delle volanti.

I poliziotti hanno accertato che i quattro, con violenza, hanno tentato di estorcere alla vittima la sottoscrizione di un’assicurazione per un presunto incidente stradale che avrebbe visto coinvolto uno degli arrestati che viaggiava a bordo di una bicicletta elettrica.

Addosso ad uno dei quattro è stato trovato un documento del Pra attestante l’indirizzo di residenza dell’anziano. Con quel documento, stando alle indagini, gli arrestati sono stati in grado d’individuare e raggiungere l’abitazione della vittima per attuare i loro intenti estorsivi.

Il sessantanovenne è stato trasportato in ospedale dove è stato curato per alcune contusioni, giudicate guaribili in 5 giorni. Grazie agli elementi raccolti sul posto e alla denuncia dettagliata sporta dalla vittima, gli investigatori hanno ricostruito la vicenda e contestato il reto di tentata estorsione ai quattro soggetti.

