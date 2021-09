‘Ndrangheta, rinviato a giudizio l’ex senatore Pietro Fuda

Durissimo l'arcivescovo: "Il piano del Great Reset non era il frutto dei farneticamenti di qualche complottista, ma la cruda evidenza di un disegno criminale ideato da decenni e volto all'instaurazione di una Dittatura universale in cui una minoranza di persone incommensurabilmente ricche e potenti intende schiavizzare e sottomettere l'intera umanità all'ideologia globalista, se non ridurre drasticamente il numero degli abitanti del pianeta".