Green pass, lavoratori della Hitachi protestano contro il governo

(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 15 OTT – Anche alla Hitachi Rail di Reggio Calabria non tutti hanno rispettato le imposizioni del Governo Draghi sull’obbligo del green pass. Poco lontano dall’ingresso dello stabilimento dove si lavora regolarmente, staziona, infatti, un piccolo gruppo di lavoratori che dissente con qualche collega che è presente per manifestare la propria solidarietà.

“E’ una vergogna – afferma uno di loro – non ci hanno fatto entrare al lavoro perché siamo privi di green pass. Io non sono vaccinato – aggiunge – il Governo non può decidere sulla vita di una persona, costringendola a farsi un vaccino contro la sua volontà. Io voglio essere libero di decidere o meno se fare il vaccino. La vita è mia. Mi costringono, per avere la possibilità di continuare a lavorare, a fare il tampone. È una spesa di circa 15-18 euro, che dovrò sostenere ogni 48 ore”.

“Non è giusto. Io – sottolinea – non voglio fare il vaccino. E siamo in tanti in questa azienda, tra dipendenti ed indotto a trovarci in questa situazione. Siamo in 70-80 senza green pass. Hitachi non centra nulla. Non è lei la nostra controparte: ha solo applicato le disposizioni del Governo. Potrei anche decidere di fare il vaccino, ma non devo essere costretto ad assumermi la responsabilità delle eventuali conseguenze che potrebbero derivarne.

Ed è paradossale che un mio collega oggi, respinto dal posto di lavoro perché non vaccinato, possa recarsi in mattinata, senza problemi, a testimoniare in Tribunale, perché lì l’unico controllo è quello della temperatura. E dove gli stessi avvocati, che vi si recano per lavoro, non hanno bisogno di nessun green pass per entrare”.