Droga, sorpresi a lavorare e trasportare 70 kg di marijuana, 4 arresti nel reggino

"L’informazione pubblica ci dice che l’immunizzazione del vaccino non durerebbe più di 6 mesi e che quindi è necessaria la terza dose. Ma ancora non ho visto un provvedimento che riduce la durata del Green Pass. La verità è che la curva dei contagi in Italia si mantiene bassa grazie a tutti quei lavoratori che un giorno sì e un giorno no devono fare il tampone a proprie spese per accedere al luogo di lavoro”.