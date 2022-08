Il trattore si ribalta, muore il giovane conducente

Un giovane di 16 anni, di cui non sono state rese le generalità, è morto travolto dal trattore che guidava e che per cause in corso di accertamento, si è ribaltato finendo in una scarpata.

È successo in contrada S’Antonio nel comune di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

Il giovane, stando alle prime ricostruzioni, stava lavorando in un terreno di proprietà della famiglia, quando ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è capovolto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con un elisoccorso, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente, avvenuto in pochi minuti. Sul luogo pure i vigili del fuoco di Polistena e i carabinieri per i rilievi del caso. Si attente il via libera del magistrato di turno per il recupero della salma.