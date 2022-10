Controlli a Gioia Tauro: 4 denunce, un arresto e oltre 200 chili di droga sequestrati

A Gioia Tauro, i carabinieri, negli ultimi giorni, nell’ambito di specifici servizi volti al controllo del territorio, e al contrasto di reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 68enne in esecuzione di un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

Nello specifico, l’arrestato, al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare da scontare per i successivi 9 mesi.

In tale quadro, diverse sono state anche le denunce per vari reati tra cui detenzione e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, a Melicucco, i militari dell’Arma, hanno denunciato in stato di libertà, per evasione, un marocchino, classe 92, sottoposto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella fattispecie, dagli accertamenti posti in essere dai militari dell’Arma,è emerso che l’uomo si fosse allontanato senza giustificato motivo dalla propria abitazione, o autorizzazione allo spostamento da parte dell’Autorità Giudiziaria.

A San Pietro di Caridà, in zona collinare, i Carabinieri della Stazione di Serrata hanno denunciato in stato di libertà due soggetti del posto, rispettivamente di 41 e 58 anni in quanto nel corso di un controllo, gli operanti hanno rinvenuto all’interno dei terreni a loro in uso circa 1000 piantine di cannabis, ancora di piccole dimensioni e pronte per essere piantate, sottoposte nell’immediatezza a sequestro penale.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Tenenza di Rosarno, della Stazione Carabinieri Forestale di Cittanova e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno denunciato in stato di libertà un soggetto, classe 90, di Gioia Tauro, imprenditore agricolo locale, in quanto a seguito di specifico accertamento presso un terreno di sua proprietà, sono emersediverse irregolarità relativamente alla documentazione inerente la tipologia di coltura di canapa intrapresa. Sequestrati, in tale quadro circa 220 chili di infiorescenze di cannabis e 90 grammi di hashish, ai fini di essere sottoposti a successivi accertamenti, a disposizione dell’A.G.

In tale contesto operativo, diversi sono stati anche i controlli dei militari dell’Arma su strada e nello specifico9 gli incidenti stradali con feriti rilevati, soprattutto in orario notturno. Identificati, nel complesso circa 900 soggetti e più di 1000 veicoli, circa 60 le sanzioni riscontrate al codice della strada, per un importo complessivo di circa 23.000 euro.