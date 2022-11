‘Ndrangheta, dalla Cassazione condanna definitiva per il boss Domenico Crea

22 anni e 8 mesi di reclusione per il boss di Rizziconi. La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che l'anno scorso aveva condannato Crea per associazione a delinquere di stampo mafioso e per estorsione ai danni dell'imprenditore Nino De Masi, il testimone di giustizia che da anni vive sotto scorta