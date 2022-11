Sbarchi di migranti nella Locride, fermati 7 scafisti

L'inchiesta "Mare aperto" della polizia di Caltanissetta ha svelato l'esistenza di un gruppo criminale che con imbarcazioni, da Gela e Licata, facevano da taxi per andare a prendere gli immigrati in Tunisia. Giro di decine di migliaia di euro per ogni viaggio. I migranti pagavano da tre a 5mila euro a testa.