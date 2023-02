Controlli dei Nas presso studi medici, sequestrato a Reggio un ambulatorio

A Reggio Calabria, il Nas dei carabinieri, nell’ambito di controlli effettuati in tutta Italia presso studi medici, hanno denunciato in stato di libertà un medico di medicina generale per aver esercitato la professione in uno studio privato in ambito territoriale/comunale diverso da quello autorizzato e dichiarato nell’atto di convenzione con l’Autorità Sanitaria di Reggio Calabria.

All’interno è stato accertato inoltre l’attivazione abusiva di un centro medico di fisioterapia munito di apparecchiature elettromedicali. L’intero ambulatorio, del valore complessivo di 600mila euro, è stato sottoposto a sequestro.