Migranti, maxi sbarco a Roccella Ionica. Arrivati in 650

Continuano senza soste gli sbarchi massicci di migranti sulle coste del sud Italia, Calabria in particolare. Nella notte sono arrivati in 650, all’interno del porto di Roccella Ionica a bordo di un peschereccio di 30 metri partito dalla Libia sfuggendo ad ogni controllo.

I migranti dell’ultimo sbarco nella Locride, tutti uomini, provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e andare a sbattere contro un’altra imbarcazione utilizzata in un precedente arrivo.

I profughi sono stati sistemati al momento su una delle aree del porto vicine alla tensostruttura all’interno della quale sono momentaneamente ospitate altre persone giunte con gli sbarchi dei giorni scorsi.