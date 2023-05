Uomo morto travolto da albero, la Procura apre inchiesta. Residente: “Pineta abbandonata”

La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha avviato un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità per la morte di Giovanni Pellicanò, l’avvocato 57enne deceduto perché travolto da un albero sradicato dalle forti raffiche di vento abbattutesi sul territorio cittadino.

L’ipotesi di reato sulla quale stanno indagando il Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, ed il sostituto Marco De Pasquale è quella di omicidio colposo. Le indagini sono state delegate alla Polizia di Stato.

“Questa pineta è abbandonata da una vita, abbiamo fatto tanti reclami, ma è abbandonata”. A dirlo è stato un abitante della zona dove stamani un albero è caduto per il forte vento travolgendo e uccidendo l’avvocato Giovanni Pellicanò.

“Conoscevo la vittima – ha aggiunto – era una persona perbene. Quando è caduto l’albero ero sul balcone, è stata una frazione di secondo. Questa tragedia deve fare riflettere perché sono anni che noi ci battiamo. Avevamo messo in evidenza che gli alberi stavano crollando. Le autorità devono stare attente, sono anni che segnaliamo questo pericolo che incombe. L’anno scorso sono venuti i vigili del fuoco e ne hanno tagliato uno”.

“Non sto colpevolizzando nessuno – ha detto l’uomo – ma c’è troppa strafottenza in questa città per il verde. Quando c’era la Forestale questa villetta era da primo premio, era curata. Da quando non c’è più la Forestale la zona è abbandonata”.

Continuano intanto i disagi a Reggio a causa del maltempo. Il Comune ha disposto l’evacuazione temporanea di alcune abitazioni ed il divieto di transito in alcune vie del rione “Gallina”, nella periferia sud della città. In una nota del Comune si parla “di una condizione di pericolo verificata dai tecnici dell’ente a causa di una gru danneggiata e quindi a rischio di crollo”.