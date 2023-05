Playoff serie B, il Südtirol beffa nel finale la Reggina: 1-0. Altoatesini in semifinale

Il Südtirol si è qualificato per le semifinali dei playoff di serie B, battendo 1-0 la Reggina a Bolzano nel turno preliminare a gara unica. Il gol è stato realizzato da Casiraghi al 44′ della ripresa con una deviazione di Loiacono. Un’autorete che ha spiazzato Contini che era sulla traiettoria del tiro del centravanti altoatesino.

Il Südtirol affronterà il Bari, con andata lunedì 29 maggio in casa e il ritorno il 2 giugno nel capoluogo pugliese.

Si conclude così, appunto con una sfortunata deviazione sul tiro di Casiraghi, la stagione della Reggina, che resta in Serie B. Tante le occasioni create dagli amaranto, soprattutto da Canotto (ha preso un palo) e Majer. La Reggina meritava certamente di più avendo dominato totalmente la partita.

La cronaca

Il primo squillo è ospite. Al 5’ ci prova Majer da 25 metri, Poluzzi respinge a pugni chiusi, sulla ribattuta si avventa Canotto che però è in fuorigioco. Poco dopo la difesa di casa (Loiacono) riesce a murare il tentativo in area di Odogwu. Inizio equilibrato e a buon ritmo. Al 39’ Majer imbuca per Di Chiara che dalla destra calcia altissimo. Poco dopo Canotto appoggia ad Hernani, palla neutralizzata a terra da Poluzzi.

Ripresa

Hernani ci prova con un diagonale dalla sinistra al 4’, Poluzzi si distende e manda in angolo.

Strelec imbecca a sinistra Canotto al’11’: Poluzzi respinge due volte sullo stesso giocatore (la seconda con l’aiuto del palo) e sulla stessa azione Masiello si infortuna a lascia il campo in barella, al suo posto entra Vinetot. Punizione da trenta metri di Hernani al 25’, Poluzzi respinge in avanti, sul rimpallo la difesa di casa mette in angolo.

26’: Canotto serve a destra Gori, conclusione a spiovere, palla sul fondo. Un minuto dopo un rimpallo favorisce Majer che innesca Canotto sulla sinistra, dopo aver cercato il piede migliore per tirare cerca l’angolino opposto ma manda fuori. Dalla parte opposta Belardinelli conclude a rete, ma la difesa ospite manda in angolo. Ghiotta occasione biancorossa al 38’: Larrivey mette in mezzo per Odogwu che non ci arriva e Pierozzi anticipa di un soffio la conclusione al volo di Belardinelli. Majer prova la conclusione da 25 metri Poluzzi smanaccia e la palla finisce in angolo, sugli sviluppi del corner Pierozzi manda alto di testa.

44’ Tait vince palla, subisce il fallo, ma il vantaggio favorisce Fiordilino che mette in mezzo per Casiraghi, conclusione deviata da Loiacono che spiazza Contini per l’1-0. La Reggina ci riprova al 96′ con il colpo di testa di Liotti che Poluzzi neutralizza.

Il tabellino della gara

Südtirol (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello (57′ Vinetot), De Col; Rover (73′ Larrivey), Tait, Fiordilino (90′ Lunetta), Belardinelli; Cisse (46′ Casiraghi), Odogwu. In panchina: Minelli, Marano, Siega, Mazzocchi, Carretta, Eklu, Pompetti, Giorgini. Allenatore: Pierpaolo Bisoli.

Reggina (3-5-2): Contini; Cionek, Loiacono (90′ Galabinov), Gagliolo (80′ Ricci); Pierozzi, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara (90′ Liotti); Canotto, Strelec (64′ Gori). In panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Terranova, Crisetig, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Domenico Palermo di Bari. IV ufficiale: Alessandro Prontera di Bologna. VAR: Antonio Di Martino di Teramo.

Marcatori: Autorete di Loiacono su tiro di Casiraghi

Note – Ammoniti: Gagliolo (R), Cisse (S), Belardinelli (S), Hernani (R), Curto (S). Calci d’angolo: 3-7. Recupero: 6’st.