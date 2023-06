Incidente nel Reggino, è morta anche la ragazzina di 13 anni. Tre le vittime

Sale a tre il numero di vittime del drammatico incidente stradale avvenuto oggi sulla strada provinciale tra Bovalino e Natile, in provincia di Reggio Calabria. Dopo la madre 39enne e il figlio di 11 anni, deceduti sul colpo, è morta anche la sorellina del bimbo, di 13 anni.

La ragazzina era stata dapprima ricoverata nel nosocomio di Locri e poi, vista la gravità delle sue condizioni, è stata trasferita in elisoccorso ai Riuniti di Reggio Calabria, dove purtroppo è spirata.

L’auto sulla quale viaggiava la famiglia, una Panda, stava percorrendo la strada provinciale tra Bovalino e Natile, quando per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata finendo sotto un viadotto che attraversa un torrente, ponte alto circa tre metri. Da quanto trapela, la famiglia si stava recando ad una festa di matrimonio in un locale di Ardore per partecipare a un matrimonio. Il marito della donna e padre dei piccoli pare fosse su un altro veicolo.