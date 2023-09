La nave “Diciotti” approda a Reggio con quasi 700 migranti

È arrivata a Reggio Calabria la nave “Diciotti” della Guardia costiera con a bordo 698 migranti soccorsi in mare nelle ultime ore mentre erano a bordo di varie imbarcazioni. Sono in corso le operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Reggio, che riguarderanno, complessivamente, 398 persone.

Tra loro 105 donne, alcune delle quali incinte, 100 uomini e 193 minori, 143 dei quali non accompagnati. I migranti sono tutti di nazionalità subsahariana e tunisina.

Gli altri 300 che fanno parte del gruppo verranno fatti sbarcare nel porto di Messina. La prefettura di Reggio ha predisposto alcuni pullman a bordo dei quali 125 migranti saranno accompagnati in una scuola della frazione “Gallico”, dove è stato predisposto un centro di prima accoglienza e dove le persone che sono arrivate saranno identificate in attesa di essere trasferite in varie località della Calabria.

I restanti 273 migranti, invece, verranno distribuiti su tutto il territorio nazionale, in base al piano di riparto predisposto dal Ministero dell’Interno.