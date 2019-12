Sparano con una scacciacani per festeggiare, denunciati

E' successo a Palizzi Marina, nel Vibonese. La sparatoria ripresa in un video poi postato sui social e diventato virale, tra plausi e condanne

Un video in cui è ripreso un uomo che spara dei colpi di pistola per festeggiare l’approssimarsi al nuovo anno, ballando a ritmo di musica davanti ad un bar di Palizzi Marina, è stato pubblicato in rete ed è ben presto diventato virale dividendo gli utenti tra sostenitori del gesto e coloro che lo hanno condannato.

I carabinieri della Compagnia di Bianco hanno svolto sull’episodio degli accertamenti scoprendo che l’arma usata era una scacciacani. I due, autore e protagonista del video, sono stati denunciati.

A carico delle due persone che hanno realizzato il video – un quarantottenne e un quarantunenne, rispettivamente cliente e gestore del bar teatro della vicenda – i militari hanno eseguito delle perquisizioni. La pistola scacciacani e i proiettili sono stati sequestrati e i due responsabili del fatto saranno proposti per l’applicazione di misure di prevenzione. Il locale pubblico in passato è stato al centro di episodi delinquenziali anche gravi. Chiesta la rimozione del video.