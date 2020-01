Salvini in Calabria: “In questa regione vinceremo con 20 punti di vantaggio”

Il leader della Lega a Serra San Bruno: "I miracoli li faceva Renzi, noi non siamo in grado li prometterli, però cerchiamo di dare il massimo per ridare speranza a questa bellissima terra". Pomeriggio a Catanzaro

“I miracoli li faceva Renzi, noi non siamo in grado li prometterli, però cerchiamo di dare il massimo per ridare speranza a questa bellissima terra di Calabria”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un comizio a Serra San Bruno, centro del vibonese.

“Qui – ha sottolineato – c’è bisogno di lavorare, ma c’è anche bisogno che ci sia voglia di lavorare. Mancano quattro giorni al voto e sono orgoglioso dell’accoglienza avuta in Calabria e l’impegno che prendo è di tornarci dopo le elezioni”.

Incontrando i cronisti, il segretario del Carroccio si è detto convinto che la coalizione di centrodestra vincerà in Calabria con “20 punti di vantaggio”. Il leader leghista sarà nel primo pomeriggio a Catanzaro dove terrà un comizio nel Cinema Teatro Comunale.