Nessuna speranza per i fratelli calabresi Mirabello: Trovati i loro corpi senza vita

Per il duplice omicidio dei fratelli di San Gregorio d'Ippona, trapiantati in Sardegna e scomparsi a febbraio, gli investigatori avevano già fermato padre e figlio vicini. "Dissidi di vicinato", sarebbe il movente. C'è pure un terzo indagato per favoreggiamento