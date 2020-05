Trovati un fucile e munizioni nel Vibonese

I Carabinieri delle Stazioni di Soriano Calabro e di San Nicola da Crissa, supportati dai militari dello Squadrone Cacciatori, durante un controllo presso un’area boschiva sita in Vallelonga località “Cucuzzella”, hanno rivenuto in un casolare rurale disabitato, un sacco di plastica con 60 munizioni di calibro 12 e 20, a pallettoni, in buono stato di conservazione. Sono in corso accertamenti in merito al proprietario del terreno e del casolare per verificare la proprietà del munizionamento rinvenuto.

Invece, in Gerocarne, nella Frazione Ariola, località “Comunella”, i Carabinieri Cacciatori unitamente ai militari di Soriano hanno rinvenuto, nascosto in quell’area boschiva, ben occultato in un tubo interrato, un fucile doppietta, calibro 12, marca Kettner con relativo munizionamento (10 cartucce stesso calibro). Il fucile è risultato matricolato ed i successivi accertamenti hanno permesso di verificare che l’arma era stata rubata in provincia di Pavia nel 2010. Il fucile è stato trovato funzionante ed in perfette condizioni. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti investigativi.

