Covid in Calabria, un nuovo positivo e 6 guariti. 97 casi attuali

Un nuovo caso positivo è stato registrato in Calabria dove il numero complessivo dall’inizio dall’emergenza è di 1.159 a fronte di 72.124 tamponi fatti fino ad oggi. I positivi attuali sono 97 (-5 rispetto a ieri). I guariti sono 965 (+6) ed i ricoverati in reparto 18 (-1). Le vittime sono 97.

I positivi sono a: Catanzaro 14 in reparto; 4 in isolamento domiciliare; 165 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 1 in reparto; 61 in isolamento domiciliare; 372 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 3 in reparto; 8 in isolamento domiciliare; 246 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 110 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.

