Evadono dai domiciliari, arrestate due sorelle

Erano agli arresti domiciliari e sono uscite per andare in un campo di Gerocarne, ma sono state sorprese dai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che hanno proceduto al loro arresto per evasione. Protagoniste due sorelle, Teresa e Viola Inzillo, già finite in manette nell’ambito dell’operazione “Black Windows”.

I militari, nel consueto giro di controllo sui soggetti sottoposti a misura cautelare, si sono recati a casa delle due donne senza trovarle. Perlustrata la zona di contrada Torre, le hanno notate mentre si trovavano in un terreno, di proprietà di terze persone, di fronte alla loro abitazione, intente a dialogare tra di loro.

Le due sorelle, quindi, senza dare spiegazioni nel merito, sono state arrestate per il reato di evasione e poste nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

