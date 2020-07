Incidente con il trattore, muore un cinquantenne

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Un agricoltore 50enne, R.P., è morto stamani in un incidente sul lavoro accaduto nelle campagne di Rombiolo, nel vibonese. L’uomo era intento ad arare con il proprio trattore un terreno di sua proprietà quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato sbalzato dal mezzo finendo tra le ruote del mezzo e riportando un trauma da schiacciamento che si è rivelato fatale. Vani i tentativi di soccorrere della vittima da parte del 118. Il 50enne è morto sul colpo.

