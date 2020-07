Agguato a Vibo, ferito gravemente un 49enne. Indaga la Polizia

Per ricevere gli aggiornamenti metti "Mi piace" sulla nuova pagina Fb

Una uomo di 49 anni è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco esplosi da un individuo allo stato ignoto nei pressi del centro commerciale “Vibo Center” a Vibo Valentia. L’agguato è avvenuto ieri sera intorno alle 20.30.

Non è ancora chiara la dinamica sulla quale stanno indagando gli agenti della Sezione Volanti della Questura. È stata comunque la stessa vittima, F.A.P., a chiamare i soccorsi con una telefonata alla sala operativa del 118 che ha inviato sul posto una ambulanza. Il ferito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Vibo.

L’uomo stato raggiunto dai proiettili ad un orecchio, all’avambraccio destro e ad entrambe le gambe. E’ stato portato in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

