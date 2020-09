Picchiò brutalmente un’anziana con pugni e calci in volto, arrestato

Un 22enne, Bryan Pietro Sicari, si era introdotto nel giardino di casa della signora per rapinarla e l'ha ridotta in fin di vita. Preso dopo indagini. Il procuratore di Vibo Valentia Camillo Falvo: "Non ho mai visto nulla di più violento in tutta la mia esperienza professionale. E di esperienza credo di averne maturata molta".