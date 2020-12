Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 nel vibonese

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata alle 19:19 di mercoledì 2 dicembre a 3 chilometri da Dinami, centro dell’entroterra Vibonese, a cavallo con la provincia di Reggio Calabria. Una replica strumentale di magnitudo 2.5 è stata registrata qualche minuto più tardi.

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma più forte è stato localizzato a 12 km di profondità. L’evento principale, registrato a 19 km da Vibo Valentia, è stato avvertito nelle aree dell’epicentro e in alcuni centri limitrofi delle province di Vibo e Reggio.

Non si segnalano danni, sebbene la scossa, per la paura, ha indotto la popolazione locale a uscire dalle proprie abitazioni per riversarsi in strada.

