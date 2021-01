Incidente sulla statale 18, nel vibonese: un ferito

PER RICEVERE GLI AGGIORNAMENTI E RESTARE INFORMATO SULLE NOTIZIE BASTA LASCIARE UN LIKE SULLA NUOVA PAGINA FB

Incidente sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” all’altezza di Ionadi, in provincia di Vibo Valentia. Una persona è rimasta ferita nello scontro tra due auto avvenuto per cause in corso di verifica.

Il traffico sull’arteria è stato provvisoriamente bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.