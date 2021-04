Cambio di prefetti a Vibo: lascia Francesco Zito, subentra Roberta Lulli

Il Consiglio dei Ministri svoltosi quest’oggi ha nominato come nuovo Prefetto di Vibo Valentia la Dott.ssa Roberta Lulli. L’esponente del governo subentra al prefetto Francesco Zito che ha retto fino a ieri l’ufficio territoriale del governo vibonese.

Chi è Roberta Lulli

Nata il 24 aprile del 1965, Roberta Lulli arriva a Vibo dopo essere stata Dirigente – capo ufficio staff dell’Ufficio di gabinetto del capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Il nuovo prefetto di Vibo vanta una importante carriera come funzionario proprio al Viminale.

“Voglio porgerLe le mie più sincere felicitazioni, augurandole un sereno e proficuo lavoro, nell’interesse del territorio e della cittadinanza”. Lo scrive in una nota la sottosegretaria al Sud Dalila Nesci congratulandosi con il nuovo prefetto di Vibo Lulli. “Colgo l’occasione – prosegue Nesci – per ringraziare il Prefetto Francesco Zito per la fruttuosa collaborazione di questi anni, congratulandomi altresì per la sua nomina presso l’Ufficio territoriale del Governo di Alessandria”.

