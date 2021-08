A Pizzo il più grande yatch a motore assistito a vela

(ANSA) – VIBO VALENTIA, 27 AGO – È arrivato stamani nel Vibonese, per restare al largo delle acque antistanti la città di Pizzo, la lussuosa imbarcazione “Sailing Yacht A”. Numeri imponenti la contraddistinguono: 143 metri di lunghezza e 100 metri di altezza; dotato di otto ponti, vi lavorano 48 membri dell’equipaggio.

Lo yacht, varato nel 2015 e costruito per il miliardario russo Andrey Melnichenko, ha sfilato questa mattina lungo la costa vibonese per poi giungere in rada a Pizzo ed essere ammirato dai curiosi. Non è escluso che gli occupanti raggiungano la città a bordo di un tender.

È stato chiamato “A” affinché risultasse primo in tutti i registri e dispone, tra le altre cose, di una capsula di osservazione subacquea nella chiglia di vetro. È il più grande yacht privato a motore assistito a vela. (ANSA).

Per ricevere gli aggiornamenti lascia un like sulla nuova pagina Fb. Iscriviti anche al Gruppo "Italia Libera Senza Restrizioni", e seguici anche su TELEGRAM