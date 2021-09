Uccisione Matteo Vinci con autobomba, chiesto il processo per esecutori

Il caso in procura. I genitori affranti: "Non si può morire a sedici anni. Giulia era una ragazza sana, aveva soltanto una lievissima imperfezione alla valvola mitralica". Per questo nessun medico "le ha sconsigliato" il siero genico sperimentale. I sanitari non hanno usato il defibrillatore. Come tanti adolescenti la ragazza è stata spinta a punturarsi dalla propaganda martellante del mainstream e dal Green pass discriminatorio