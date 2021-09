In auto con 150 grammi di cocaina, arrestato dai Carabinieri

Nascondeva in auto 150 grammi di cocaina purissima. Un pensionato di 66 anni, incensurato, originario di Nicotera ma residente nel torinese, è stato arrestato a Mileto dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Vibo Valentia.

I militari, impegnati nell’ambito di una serie di perquisizioni e controlli in abitazioni e in casolari rurali nelle località costiere di Capo Vaticano e in una vasta area compresa tra il capoluogo, San Gregorio di Ippona e Mileto, hanno fermato un’auto trovando la sostanza stupefacente all’interno del vano portaoggetti dello sportello del guidatore. Ad insospettire i carabinieri e a spingerli ad approfondire il controllo è stato il forte nervosismo mostrato dal pensionato.

Durante l’estate sono state diverse le piantagioni illegali di canapa indiana individuate e distrutte in provincia di Vibo Valentia nelle aree tra Nicotera, San Calogero, Nardodipace, Fabrizia, Arena, Capistrano e Vibo Marina. Si calcola che il danno arrecato alle organizzazioni criminali si aggiri sugli oltre 8 milioni di euro.

