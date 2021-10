Agguato a Vibo, 32enne ferito a colpi di pistola: è grave

Un uomo di 32 anni, Domenico Catania, è stato ferito in modo grave la scorsa notte a Vibo Valentia con un colpo di pistola che lo ha raggiunto al torace.

Il ferimento è avvenuto in piazza Morelli, nel centro storico, dove c’erano molte persone perché teatro della movida del sabato. Catania è stato portato dal personale del 118 in ospedale, dove è stato ricoverato con prognosi riservata.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che hanno sentito alcune delle persone che si trovavano in piazza nel momento del ferimento. I militari hanno anche acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate sul posto del sistema di videosorveglianza.

Non si esclude che Catania possa essere stato raggiunto dal colpo di pistola nel corso di una lite, ma si attende l’esito delle indagini per una conferma di tale ipotesi.

Viene anche valutato il fatto, anche se al momento non è emerso alcun collegamento in tal senso, che il ferito è imputato nel processo “Rinascita Scott” alle cosche di ‘ndrangheta del vibonese che è in corso a Lamezia Terme.