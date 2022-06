Armi e droga scoperti nel vibonese

Una mitraglietta clandestina completa di due caricatori, una pistola con due caricatori, dei quali uno rifornito di 15 colpi e l’altro “aumentato” fino a contenerne 20, un’altra pistola; e, ancora, un passamontagna nero e 527 cartucce di vario calibro.

E’ l’arsenale scoperto dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia, a seguito di una segnalazione, in contrada Andre nella zona delle Pre-Serre.

Le armi erano nascoste in un contenitore di plastica sotterrato sotto i resti di un’autovettura.



A insospettire i poliziotti, che si sono recati sul posto per verificare l’indicazione, è stata la presenza di terreno non omogeneo e smosso rispetto al resto. All’interno del grosso involucro gli agenti hanno anche trovato e sequestrato 300 grammi di cocaina pura.