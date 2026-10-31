Crisi istituzionale in Polonia, giudice sospende vertici della Corte suprema. Ira di Nawrocki

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Scontro senza precedenti tra poteri dello Stato in Polonia. Venerdì un inedito “blitz” di una giudice della Corte costituzionale eletta a marzo dal Sejm (la Camera bassa polacca), Anna Korwin-Piotrowska, politicamente vicina al premier europeista Donald Tusk, ha sospeso i vertici della Corte costituzionale a Varsavia, Bogdan Swieczkowski e Jakub Sochański per poi autonominarsi presidente. Il motivo della decisione sarebbe che la Corte guidata dai due sospesi, con la complicità del presidente Karol Nawrocki avrebbero impedito di validare la nomina di altri giudici indicati dal parlamento perché ritenuti troppo parziali. Come di parte – è lo scontro politico istituzionale – sono considerati i giudici “conservatori” in seno al Tribunale costituzionale a Varsavia ed eletti sempre dal parlamento, quindici in tutto.

Il presidente polacco Karol Nawrocki che si trovava in volo verso l’Africa dove ci sono in programma i Giochi olimpici, appena appresa la notizia dell’operazione (la cui regia viene attribuita a Tusk) ha fatto invertire la rotta ed è arrivato in piena notte a Varsavia. Sceso dall’aereo è andato in corte e ha fatto letteralmente irruzione, tra gli spintoni, nell’edificio presidiato dalla Polizia, con una folla che fuori stava già protestando contro la decisione della giudice Korwin-Piotrowska, la quale si sarebbe autonominata alla guida senza consultare il capo dello Stato, garante dell’organismo giudiziario più importante del paese. Secondo il resoconto di alcuni media, Nawrocki quando è entrato nella sede della Corte suprema non ha nemmeno parlato né stretto la mano alla giudice Piotrowska, a testimonianza dell’altissima tensione che si è respira nel paese.

Nawrocki ha accusando il governo Tusk di aver preso l’istituzione “con la forza” e ha denunciato un tentativo di colpo di Stato. Il capo dello stato ha richiesto consultazioni politiche urgenti con i partiti e ha confermato che presiederà il Consiglio di sicurezza nazionale per gestire la situazione.

Intanto migliaia di manifestanti stanno protestando davanti alla sede del “Trybunal Konstytucyjny” con plotoni di poliziotti in assetto anti-sommossa schierati dal governo che fa capo a Donald Tusk. Secondo alcuni media vi sarebbero stati contatti tra i due blocchi e vi sarebbero alcuni arresti.

In Polonia c’è una situazione di “stallo” istituzionale poiché la maggioranza parlamentare sostiene il primo ministro Tusk (centro-progressista, filo UE), mentre il presidente della Repubblica Karol Nawrocki è stato eletto direttamente dal popolo (lo scorso anno) ed è espressione dei conservatori del partito di Jaroslaw Kaczynski, Diritto e Giustizia (PiS). Spetta al presidente della Repubblica far giurare i giudici indicati dal Sejm, ma il presidente – è l’accusa della maggioranza di governo – si sarebbe rifiutato di far giurare alcuni togati espressione dei progressisti di Tusk. Passaggio, questo, all’origine della controversia istituzionale che va avanti da oltre dieci anni.

Il Tribunale Costituzionale polacco (Trybunał Konstytucyjny), regolato dagli articoli 188-197 della Costituzione della Repubblica Polacca, agisce come il principale custode della legittimità delle leggi dello Stato. Non è un tribunale ordinario di merito (come le corti penali o civili), ma un organo di garanzia costituzionale. Ha un ruolo cruciale in decisioni che afferiscono la vita politica, giuridica e sociale. Le sue decisioni sono, sulla carta, definitive e universalmente vincolanti. Chi controlla la maggioranza dei suoi 15 giudici ha di fatto un “diritto di veto” assoluto sulle riforme del Parlamento.

Negli ultimi anni la Corte (composta in maggioranza da giudici vicini alla destra del PiS) ha usato i suoi poteri per bloccare o invalidare le leggi europeiste del governo Tusk, il quale adesso con la sua maggioranza vorrebbe tentare di ricambiare con il blitz di ieri sera: assumere il pieno controllo della Consulta per avere via libera nell’approvazione di leggi gradite a Bruxelles.

Attorno alla Consulta polacca si aggirano da anni intensi conflitti. Con una storica sentenza del 2021, la Corte aveva stabilito il primato della Costituzione polacca sui trattati dell’Unione Europea, innescando una durissima reazione da parte della Commissione Europea e della Corte di Giustizia dell’UE.

Il “Trybunal Konstytucyjny” ha gli stessi poteri della Corte suprema di Bucarest (Romania) che aveva annullato le elezioni vinte dal sovranista Calin Georgescu, politico poi perseguitato e addirittura arrestato sgradito alle èlite europee. Annullate le elezioni in Romania se ne svolsero altre dove vinse un candidato che piaceva ai poteri di Bruxelles.

Sui social media è intervenuto duramente anche l’europarlamentare Dominik Tarczynski che ha riferito come il “golpe” orchestrato da Tusk e dalla giudice Korwin-Piotrowska servirebbe ad avvicinare la Polonia a Bruxelles, con politiche di introduzione dell’Euro (contrarissimo Nawroski che su questo cavallo di battaglia ha vinto le presidenziali, ndr) e l’importazione di migliaia di migranti irregolari dalla Germania. Con questa operazione “vogliono sbarazzarsi della valuta polacca e il nostro oro lo trasferiscono alla Bce a Francoforte. Senza la Corte “sotto controllo” questo “non possono farlo”, ha spiegato Dominik Tarczynski.