Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 11:24 locali (un’ora in meno in Italia), in Grecia, con epicentro a pochi km da Neochorion e a circa 70 da Ioannina.

Secondo l’istituto di sismologia greco Eqgr il sisma è stato localizzato a 9 chilometri di profondità. Non si hanno notizie di danni a cose o persone ma l’evento sismico è stato distintamente avvertito dalla popolazione.