Elezioni in Bulgaria, vince la filorussa Iliana Yotova. Sconfitto l’europeista Ghiurov

In Bulgaria il capo di Stato uscente Iliana Yotova ha vinto al ballottaggio delle presidenziali, stando ai primi exit poll della dell’agenzia Alpha Research citata dal canale televisivo pubblico Bnt.

Con il 58,1% dei voti la presidente, su posizioni favorevoli al dialogo con Mosca, ha superato lo sfidante europeista Andrei Ghiurov che si sarebbe fermato al 38,6%, secondo dati ancora provvisori citati da alcuni media bulgari che riportano i sondaggi in uscita effettuati da “Myara” i quali mostrerebbero una vittoria netta per Yotova con il 58,1% contro il 38,6% di Gyurov.

Secondo i primi dati di “Alfa Research”, la coppia Yliana Yotova e Kiril Valchev avevano invece vinto con il 52,5% dei voti effettivi contro il 43,4% della coppia formata da Andrey Gyurov e Georgi Kandev. I dati sono in evoluzione.

Secondo Market Links, Yotova-Vulchev è al primo posto con il 50,7%, mentre Gyurov-Kandev si attesta al 44%. Trend riporta invece il 51,60% per Yotova e il 43,40% per Gyurov.

L’affluenza alle urne al secondo turno è stata leggermente superiore rispetto al primo, ma non ha superato il 30%. Secondo Alpha Research, si è attestata al 29,1%.

La maggioranza degli elettori del GERB che si sono recati alle urne – il 75% – ha sostenuto Andrey Gyurov. Solo il 20% ha votato per Iliana Yotova.