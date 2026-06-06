L’Iran condanna gli attacchi Usa contro siti nucleari coperti da patto di salvaguardia

La delegazione iraniana presente alla riunione speciale del Consiglio dei governatori dell’AIEA (Agenzia per l’energia atomica) ha condannato “gli attacchi perpetrati dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro gli impianti nucleari protetti dalle salvaguardie iraniane”. Lo riporta l’agenzia iraniana Mehr citando la delegazione. “Tali azioni e minacce contro impianti nucleari pacifici rappresentano una seria minaccia per il regime di non proliferazione e per la sicurezza internazionale”.

La delegazione della Repubblica islamica dell’Iran, in occasione della riunione speciale del Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), ha descritto gli attacchi perpetrati contro gli impianti nucleari protetti dalle salvaguardie dell’AIEA come gli attacchi “più estesi e senza precedenti” contro tali siti dalla fondazione dell’AIEA, e ha chiesto una risposta decisa da parte della comunità internazionale.

Facendo riferimento alla condanna da parte dell’Agenzia “dell’attacco del regime israeliano contro gli impianti nucleari iracheni nel 1981, la delegazione iraniana ha ricordato che il Consiglio di amministrazione e la Conferenza generale dell’Agenzia hanno, in numerose risoluzioni, considerato qualsiasi attacco o minaccia contro gli impianti nucleari soggetti alle misure di salvaguardia come una violazione della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale e dello Statuto dell’Agenzia”.

I rappresentanti iraniani hanno inoltre fatto notare che “gli Stati Uniti e il regime israeliano hanno condotto un totale di 17 ondate di attacchi contro impianti nucleari protetti da salvaguardie durante la guerra dei dodici giorni e la guerra del Ramadan; uno degli attacchi più pericolosi si è verificato vicino alla centrale nucleare di Bushehr, a circa 350 metri dal reattore, e ha provocato vittime”.

Facendo riferimento all’avvertimento del Direttore Generale dell’Agenzia circa le possibili conseguenze di un attacco diretto alla centrale nucleare di Bushehr, la delegazione di Teheran ha sottolineato che un’azione del genere avrebbe potuto provocare un’ampia emissione di materiali radioattivi nell’ambiente.

Il ministero degli Esteri iraniano condanna gli attacchi dell’esercito statunitense

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran condanna fermamente l’attacco militare perpetrato dall’esercito statunitense nelle prime ore di sabato 6 giugno contro le installazioni radar e di sorveglianza costiera nella regione di Sirik e sull’isola di Qeshm, la cui missione è proteggere la sicurezza dei confini del Paese e la navigazione nelle acque internazionali. “Tale attacco costituisce una chiara violazione del cessate il fuoco raggiunto l’8 aprile e un’aggressione militare contro la sovranità nazionale e l’integrità territoriale della Repubblica Islamica dell’Iran”.

Quest’azione atroce, perpetrata in continuità con il comportamento ostile e provocatorio degli Stati Uniti, paese terrorista, nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran, dimostra il totale disprezzo da parte del potere direttivo statunitense per i principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite.

Le potenti Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, nel quadro del diritto inalienabile alla legittima difesa e con piena vigilanza, determinazione e autorità, hanno dato una risposta proporzionata ed efficace a questo atto di aggressione e non hanno permesso che i perversi e malvagi obiettivi dei suoi ideatori si realizzassero.

Le ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti dimostrano ancora una volta che il governo statunitense non solo non ha la volontà di ridurre le tensioni e tornare sulla via della stabilità, ma con le sue azioni avventuristiche rappresenta anche un serio rischio per la sicurezza della regione. La responsabilità di tutti gli effetti e le conseguenze di queste azioni illegali, così come di qualsiasi possibile escalation delle tensioni, ricadrà sul governo statunitense.

Pertanto, il Ministero degli Affari Esteri iraniano esorta vivamente i paesi della regione a osservare il principio di buon vicinato e ad aderire al principio fondamentale del diritto internazionale di astenersi dal permettere agli aggressori di utilizzare il loro territorio e le loro infrastrutture per pianificare e attuare azioni aggressive contro la Repubblica islamica dell’Iran, si legge nella dichiarazione.

Il Ministero degli Affari Esteri invita inoltre il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali competenti a rispondere immediatamente ed efficacemente alla continua e flagrante violazione del cessate il fuoco e all’azione illegale degli Stati Uniti che minaccia la pace e la sicurezza regionali e internazionali.

Alle 01:30 di sabato, quattro petroliere hanno tentato di uscire dallo Stretto di Hormuz senza coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie e ignorando gli avvertimenti. Dopo che la Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha emesso degli avvisi, una delle petroliere è stata colpita e fermata, mentre le restanti imbarcazioni sono tornate indietro.

Alle 02:00 del mattino, droni statunitensi hanno colpito due torri di telecomunicazione delle Guardie Rivoluzionarie, una sull’isola di Qeshm e una sull’isola di Sirik.