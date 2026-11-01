Quotidiano polacco spiega cos’è successo al Tribunale Costituzionale a Varsavia

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Pubblichiamo una ricostruzione del quotidiano polacco “Rzeczpospolita” su ciò che è successo due sere fa alla Corte costituzionale polacca. La ricostruzione appare imparziale e racconta verosimilmente i fatti accaduti senza tifoserie dalla parte di Tusk o di Nawrocki, come invece riportano molti media italiani schierati da una parte e dall’altra.

“Il 30 ottobre, poco prima delle 18:00, è emersa la notizia dell’arrivo della polizia presso il Tribunale Costituzionale. Secondo quanto riferito dal Comando Generale della Polizia di Varsavia, le forze dell’ordine avevano ricevuto una richiesta dal Procuratore Generale Waldemar Żurek di “prestare particolare attenzione alla sicurezza del Tribunale Costituzionale a causa delle proteste in corso intorno all’edificio”.

Successivamente, il Comando Generale della Polizia Nazionale “ha ricevuto una lettera da un giudice del Tribunale Costituzionale, che informava il Capo della Polizia che, in relazione alle attività programmate presso la sede del Tribunale Costituzionale, sussisteva una potenziale minaccia per la vita e la salute dei giudici e dei dipendenti del Tribunale Costituzionale, nonché un rischio di turbamento dell’ordine pubblico”. A seguito di tale lettera, il Comando Generale della Polizia di Varsavia “ha adottato le misure appropriate”.

La polizia ha sottolineato che i suoi agenti non sono entrati nell’edificio del Tribunale Costituzionale e che le loro azioni si sono “limitate esclusivamente all’area esterna, nonché a garantire l’ordine e la sicurezza nell’area pubblica di Aleja Szucha”. La polizia ha fermato tre persone che “sono entrate nel complesso del Tribunale Costituzionale scavalcando la recinzione”.

🚨 KOMUNIKAT KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W związku z pojawiającymi się w przestrzeni informacyjnej przekazami mającymi na celu dezinformację opinii publicznej w zakresie działań Policji na terenie przyległym do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiamy rzeczywisty przebieg tych wydarzeń: 1. Do Komendy Głównej Policji wpłynęła dzisiaj korespondencja Prokuratora Generalnego zawierająca prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty. 2. Jednocześnie do KGP wpłynęło pismo sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym informowano Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego. Wobec powyższego zwrócono się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób. 3. Mając na względzie konieczność realizacji ustawowych zadań Policji, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z poleceniem podjęcia stosownych działań. 4. Stanowczo podkreślamy, że Policji nie ma wewnątrz siedziby Trybunału Konstytucyjnego, a funkcjonariusze znajdujący się na terenie zewnętrznym zostali tam wezwani przez osobę uprawnioną. 5. Działania Policji ograniczają się wyłącznie do terenu zewnętrznego, a także zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscu ogólnodostępnym, jakim jest Aleja Szucha. 6. W czasie prowadzonych działań doszło do incydentów, w których uczestniczyły osoby znajdujące się wówczas w Alei Szucha przed ogrodzeniem TK, w tym rzucania niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu. 7. Policjanci podjęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przywrócenie porządku publicznego. 8. Co istotne – wbrew pojawiającym się w niektórych mediach informacjom, powielanym następnie w przestrzeni publicznej przez różne osoby – Policja nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy straży TK. 9. Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzone będą w kierunku art. 193 k.k. Ponownie podkreślamy, że

Policja nie prowadzi żadnych działań w siedzibie Trybunału, ograniczając je wyłącznie do terenu zewnętrznego. Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2026

Interruzione delle attività del Presidente del Tribunale Costituzionale, Bogdan Święczkowski, e del suo vice, Bartłomiej Sochański.

Intorno alle 18:00, sul sito web del Tribunale Costituzionale è apparsa la notizia che Anna Korwin-Piotrowska, giudice del Tribunale Costituzionale (tuttavia, non riconosciuta come tale dal suo Presidente Bogdan Święczkowski, poiché non ha prestato giuramento davanti al Presidente Karol Nawrocki, ma davanti al Presidente del Sejm – ndr), in quanto giudice con maggiore anzianità di servizio, è diventata presidente del Tribunale Costituzionale a seguito di una precedente decisione di sospendere dalle funzioni il Presidente del Tribunale Costituzionale, Bogdan Święczkowski, e il Vicepresidente del Tribunale Costituzionale, Bartłomiej Sochański.

La base giuridica di tale decisione è costituita dall’articolo 130 della Legge sul sistema dei tribunali ordinari, il quale stabilisce che: “se un giudice viene arrestato perché colto in flagrante mentre commette un reato intenzionale, o se, a causa della natura dell’atto commesso dal giudice, l’autorità del tribunale o gli interessi essenziali del servizio richiedono la sua immediata rimozione dall’esercizio delle sue funzioni, il presidente del tribunale o il Ministro della Giustizia possono disporre l’immediata sospensione del giudice dalle sue funzioni fino a quando il tribunale disciplinare non emetta una risoluzione, ma per un periodo non superiore a un mese”.

L’applicazione di questa disposizione era giustificata, tra l’altro, dal fatto che Święczkowski e Sochański avevano impedito la convocazione dell’Assemblea Generale con la partecipazione di tutti i giudici del Tribunale Costituzionale eletti dal Sejm e la nomina di collegi giudicanti per esaminare i casi dinanzi al Tribunale Costituzionale, il che era contrario alla legge.

Waldemar Żurek presenta al Tribunale costituzionale la mozione per revocare l’immunità di Świeczkowski e Sochański

Waldemar Żurek ha annunciato di aver presentato cinque istanze al Tribunale Costituzionale per la rinuncia all’immunità. Quattro di queste richiedono l’autorizzazione a perseguire “il presidente facente funzioni del Tribunale Costituzionale, Bogdan Święczkowski”, mentre una richiede la rinuncia all’immunità del vicepresidente del Tribunale Costituzionale, Bartłomiej Sochański.

Żurek ha informato che 50 volumi di fascicoli relativi ai reati indicati nelle istanze sono stati trasferiti al Tribunale e che tutti i documenti sono stati consegnati al giudice più anziano del Tribunale costituzionale, Korwin-Piotrowska.

Anna Korwin-Piotrowska convoca l’Assemblea generale dei giudici del Tribunale costituzionale.

La giudice Anna Korwin-Piotrowska ha annunciato su TVP Info dopo le 20:00 di aver deciso di convocare l’Assemblea Generale dei giudici del Tribunale Costituzionale per il 3 novembre. L’Assemblea dovrà, tra le altre cose, approvare il bilancio del Tribunale Costituzionale per il 2027. “Impedindo ai giudici di svolgere le proprie funzioni, Bogdan Święczkowski ha reso impossibile l’approvazione del progetto di bilancio per le entrate e le spese del Tribunale Costituzionale per il 2027”, ha sottolineato la giudice.

Nel contesto delle azioni intraprese contro Święczkowski, Korwin-Piotrowska ha citato uno “stato di maggiore necessità costituzionale”. “Uno stato democratico non può funzionare nell’Europa moderna senza una corte costituzionale”, ha spiegato, aggiungendo che il Tribunale costituzionale ha ancora casi pendenti risalenti al 2013.

Durante una manifestazione davanti al Tribunale Costituzionale, Bogdan Święczkowski ha tentato di entrare nell’edificio.

Dinanzi al Tribunale Costituzionale sono comparsi politici dell’opposizione, tra cui Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak e Grzegorz Braun. Bogdan Święczkowski ha tentato di entrare nel Tribunale, ma nel farlo ha danneggiato il cancello di sicurezza della recinzione che circonda il Tribunale Costituzionale.

Karol Nawrocki interrompe il suo viaggio in Senegal, ritorna in Polonia e tiene consultazioni con il Primo Presidente della Corte Suprema.

A causa della situazione al Tribunale Costituzionale, il viaggio del Presidente Karol Nawrocki in Senegal è stato interrotto. È atterrato a Varsavia dopo le 22:00, è arrivato al Palazzo Presidenziale e ha incontrato Bogdan Święczkowski e il Primo Presidente della Corte Suprema, Zbigniew Kapiński. La giudice Korwin-Piotrowska inizialmente aveva dichiarato che, per motivi di sicurezza, lei e gli altri giudici del Tribunale Costituzionale erano disposti a incontrare il presidente al Palazzo Presidenziale anziché presso il Tribunale, ma in seguito ha cambiato idea, affermando che il Tribunale Costituzionale aveva stabilito che sussistevano le condizioni per invitare il presidente presso il Tribunale, a condizione che si presentasse da solo.

Il presidente Karol Nawrocki al Tribunale Costituzionale, durante una colluttazione davanti all’ingresso.

Karol Nawrocki è arrivato al Tribunale Costituzionale di notte. È scoppiata una colluttazione all’ingresso del Presidente: Maciej Berek ha accusato Nawrocki di “non solo non essersi fermato per il giudice che si trovava all’ingresso, ma, per usare un eufemismo, di aver urtato violentemente la giudice A. Korwin-Piotrowska e di aver iniziato a farsi strada a spintoni tra gli altri giudici”.

A loro volta, i ministri presidenziali accusano i giudici del Tribunale costituzionale – che definiscono usurpatori – di aver violato l’inviolabilità del presidente e di aver usato la forza contro di lui. Marcin Przydacz, ministro della Cancelleria presidenziale e capo dell’Ufficio per gli affari internazionali, ha anche scritto che i giudici hanno commesso un colpo di stato, per il quale rischiano fino a 20 anni di carcere.

Onet ha pubblicato una registrazione proveniente dall’interno del Tribunale Costituzionale. Nella registrazione si sente il presidente, che si trova all’interno, dire ad Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz e Maciej Berek: “Non siete giudici”. La registrazione mostra anche Zbigniew Bogucki, capo della Cancelleria del Presidente della Repubblica di Polonia, che dice a Korwin-Piotrowska che sta orchestrando un colpo di stato.

Due ambasciatori si dimettono dai loro incarichi

A seguito degli eventi in Polonia, Jakub Kumoch, ambasciatore polacco in Cina, e Paweł Soloch, ambasciatore polacco in Romania, si sono dimessi dai rispettivi incarichi diplomatici. Kumoch è stato a capo dell’Ufficio di politica internazionale presso la Cancelleria del Presidente della Repubblica di Polonia sotto la presidenza di Andrzej Duda, mentre Soloch era a capo dell’Ufficio per la sicurezza nazionale durante la presidenza di Duda.

Il presidente Karol Nawrocki rilascia una dichiarazione e convoca consultazioni

In mattinata, il presidente Karol Nawrocki ha rilasciato una dichiarazione in cui chiede alle “forze coercitive” di lasciare la sede del Tribunale costituzionale e accusa i detentori del potere di “violare l’ordinamento costituzionale della Repubblica di Polonia e di aver preso il controllo con la forza di un organo costituzionale dello Stato”.

“A causa della minaccia alla sicurezza interna della Repubblica di Polonia, indico oggi consultazioni urgenti con la partecipazione dei rappresentanti delle forze parlamentari al fine di stabilizzare la situazione politica e ripristinare l’ordine costituzionale. Ringrazio tutti coloro che sono soggetti alla giurisdizione del Tribunale costituzionale”, ha scritto il presidente, annunciando inoltre di aver concesso al giudice Sochański l’accesso al Tribunale costituzionale.

Commenti dell’ambasciatore statunitense sulla situazione in Polonia

L’ambasciatore degli Stati Uniti in Polonia, Thomas Rose, ha commentato gli eventi accaduti presso il Tribunale Costituzionale. In un post pubblicato sui social media, ha descritto gli avvenimenti che si sono verificati quella sera attorno al Tribunale Costituzionale come “davvero molto gravi”. “Sembra che stiamo assistendo a uno scontro senza precedenti riguardo all’uso del potere statale da parte del governo, nonché all’indipendenza e all’autorità di un’istituzione costituzionale”, ha aggiunto. Il diplomatico ha osservato che entrambe le parti in causa presentano versioni radicalmente diverse degli eventi e delle loro cause.

Il presidente Karol Nawrocki ha tenuto consultazioni con i rappresentanti delle forze politiche

Karol Nawrocki ha incontrato, tra gli altri, i rappresentanti di Diritto e Giustizia, della Confederazione , di Polonia 2050 , di Insieme e di Sviluppo Plus. Tra le proposte dei politici per risolvere la crisi relativa al Tribunale Costituzionale, prevale un azzeramento, ma è stata avanzata anche una proposta per abbreviare la durata delle legislature del Sejm.

“Rz” svela i retroscena dell’operazione di “acquisizione del Tribunale”.

Le decisioni relative all’intervento del Tribunale Costituzionale sono state prese a livello politico. Solo pochi ufficiali di polizia erano a conoscenza del procedimento: il Comandante Marek Boroń, il Comandante della Polizia di Varsavia Krzysztof Ogroński e il suo vice Tomasz Znajdek. Quest’ultimo ha guidato personalmente il personale durante l’operazione dinanzi al Tribunale.

Il Primo Ministro Donald Tusk sta valutando una soluzione per la crisi che coinvolge il Tribunale Costituzionale.

Fonti di Rzeczpospolita affermano che il capo del governo (Donald Tusk) “proporrà un piano di recupero realistico per il Tribunale costituzionale” che contribuirà a calmare la situazione e a risolvere il conflitto. Tuttavia, si rifiutano di fornire dettagli su come sarebbe strutturato tale piano.

Discorso del Primo Ministro: “In uno Stato di diritto, i politici non possono intimidire i giudici”.

Il Primo Ministro (Tusk) ha sostenuto che non si può scendere a compromessi con l’illegalità nella controversia relativa al Tribunale. Ha sottolineato che in uno stato democratico la forza fisica , l’ aggressione o gli interessi di parte non dovrebbero determinare chi ha ragione.

Il primo presidente della Corte Suprema convoca un’Assemblea Generale d’Urgenza dei Giudici della Corte Suprema

Lo scopo principale dell’assemblea è discutere le minacce all’ordine costituzionale della Repubblica di Polonia, in particolare per quanto riguarda il rispetto del principio di uno Stato democratico di diritto, l’indipendenza della magistratura e il corretto funzionamento degli organi costituzionali statali , nonché adottare una risoluzione in merito”.”

La manifestazione in piazza, i polacchi hanno intonato l’inno nazionale