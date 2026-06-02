Medio Oriente, media: interrotti da giorni i messaggi tra Iran e Stati Uniti

Una fonte informata citata dall’agenzia Fars afferma che gli scambi di messaggi tra Iran e Stati Uniti, volti a raggiungere quello che è stato descritto come un memorandum d’intesa preliminare tra Teheran e Washington, sono stati sospesi da diversi giorni a causa delle forti tensioni nella regione.

Mentre il presidente degli Stati Uniti ha affermato ieri sera che i colloqui con l’Iran stavano procedendo a ritmo serrato, la fonte ha sottolineato che l’ultimo messaggio della Repubblica Islamica a Washington era un chiaro avvertimento riguardo al Libano, un messaggio che ha attirato l’attenzione internazionale.

L’Iran ha ribadito ieri che qualsiasi aggressione israeliana contro Beirut sarebbe considerata una violazione del cessate il fuoco e provocherebbe una risposta iraniana.

Poco dopo, si è svolta una conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, una chiamata che Axios ha descritto come tesa per via dell’offensiva nel Libano, che è al centro dei colloqui di pace.

Dopo la conversazione, Trump ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social che la discussione era stata costruttiva e ha affermato che le forze israeliane non si sarebbero dirette a Beirut.

Anche i media israeliani hanno riportato che l’attacco pianificato a Beirut era stato sospeso.

Il giorno precedente Netanyahu aveva ordinato attacchi aerei contro Dahiyeh, un sobborgo meridionale di Beirut. Quello che è stato descritto come uno scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti attraverso la mediazione pakistana si inserisce in un processo volto a porre fine alla guerra, che a sua volta potrebbe aprire una finestra di opportunità per i negoziati sul nucleare.

Due giorni fa la CNN ha riportato che Trump aveva nuovamente imposto condizioni più rigide per raggiungere un memorandum d’intesa. L’Iran ha sempre sostenuto che le eccessive richieste degli Stati Uniti rimangono il principale ostacolo al progresso diplomatico.